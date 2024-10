Pd, incontri e contatti per superare le diffidenze interne: Cuvato, “c’è un appianamento”

Gela. Le frizioni interne, acuite dalla nomina dei due assessori del partito, ci sono state e nessuno le ha negate. Tra le fila del Pd, si cerca però di andare oltre quanto accaduto e non sono mancati gli incontri, più o meno informali. Anche sul finire della scorsa settimana, consiglieri, struttura commissariale e assessori, hanno fatto il punto. Un certo dissenso sulle modalità che hanno portato alla nomina in giunta di Fava e Di Cristina, lo aveva pubblicamente manifetato il capogruppo Gaetano Orlando, che già aveva gradito poco le mosse finalizzate alla presidenza del consiglio comunale in quota M5s. “Le frizioni ci sono state – dice il consigliere comunale dem Antonio Cuvato – in un partito come il nostro, però, è giusto discutere e così stiamo facendo. Penso siamo giunti ad una sorta di appianamento”. Qualche “sintomo” delle fribrilazzioni interne era maturato pure in aula consiliare, con prime assenze viste come “strategiche”. L’attenzione, tra le fila della maggioranza, si è concentrata su Orlando e sull’altro consigliere del gruppo, Lorena Alabiso. Adesso, il grosso delle diffidenze interne pare rientrato, anche se bisognerà attendere qualche tappa in più. Ai dem guardano tutti gli alleati: il gruppo infatti schiera sei consiglieri.