Pd, “vogliamo che l’Utin apra prima possibile”: “Con il sindaco, attivati i nostri riferimenti”

Gela. Non solo i pentastellati, anche i dem sostengono il sindaco Di Stefano sul versante dell’attivazione dell’Utin per l’ospedale “Vittorio Emanuele”. “Il Partito Democratico cittadino a fianco e in sinergia con il sindaco Di Stefano e con l’amministrazione comunale, sostiene con forza e impegno l’attivazione dell’Utin all’ospedale “Vittorio Emanuele”. A riguardo – fanno sapere i dirigenti del partito – sono già stati interpellati i riferimenti istituzionali e politici regionali e nazionali per mettere in campo azioni politche tempestive ed efficaci per la messa in funzione dell’unità di terapia intensiva neonatale. Altresì, si ritiene necessario e giusto che l’Asp di Caltanissetta prima di pensare a chiedere nuovi punti Utin in provincia si concentri con efficacia per far decollare quello di Gela, in attesa di apertura da ben quindici anni”.