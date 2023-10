Pef e tariffe per Timpazzo, Impianti Srr avvia le procedure: sarà individuato consulente

Gela. Il sistema della piattaforma di Timpazzo e il sevizio rifiuti sono gli asset essenziali dell’in house Impianti Srr, che da inizio ottobre sta gestendo direttamente le attività di raccolta rifiuti e quelle annesse anche in città. Negli uffici della società, amministrata dal manager Giovanna Picone, sono iniziate le procedure per arrivare al Piano economico finanziario 2022-2025 e per definire le tariffe di accesso al Tmb e alla stessa discarica. Incombenti che vanno affrontati sulla base del secondo periodo di regolamentazione tariffaria per il settore rifiuti (Mtr-2). Arera ha dettato le disposizioni in materia. La guida di Impianti Srr, soprattutto nel periodo di emergenza aperta in altre aree dell’isola, optò per garantire l’azzeramento delle tariffe in favore dei Comuni dell’ambito, compreso quello di Gela. Successivamente, sono state rilasciate tariffe “calmierate”, più basse rispetto ad altri periodi. Il sistema di Timpazzo è ormai piuttosto complesso e Impianti punta ad un rafforzamento della piattaforma, con nuovi interventi. E’ in fase istruttoria, in Regione, l’ipotesi di un ampliamento con due nuove vasche.