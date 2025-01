Pef rifiuti, niente sì in extremis: amministrazione vuole rientrare nelle scadenze dettate

Gela. Lo scorso anno, appena insediata, l’amministrazione comunale si trovò davanti ad un Piano economico finanziario per il servizio rifiuti ancora da varare, praticamente a luglio inoltrato. Ci fu la presa d’atto prevista dalla procedura, che comunque demanda gran parte delle attività alla Srr4, la società che sovraintende il servizio rifiuti sul territorio. Con il nuovo anno, invece, il sindaco Di Stefano, che appena entrato in municipio da primo cittadino fu molto critico a seguito dei ritardi legati al Pef, non vuole corse disperate da far scattare all’ultimo momento. Ieri, durante una riunione con l’assessore all’ambiente Fava e con i tecnici del settore, ha sottolineato che il Piano economico finanziario dovrà trovare la presa d’atto entro le scadenze dettate, senza attendere eventuali proroghe. Lo scorso anno, l’atto finale dell’assise civica, fresca di amministrative, si materializzò a luglio inoltrato. L’amministrazione comunale vuole prevenire una situazione a specchio.