Pellegrino appoggia il progetto Cosentino: “Sono di centrodestra, è una scelta di coerenza”

Gela. “Mi sono sempre rivisto nel centrodestra e non potrei mai sostenere un candidato di centrosinistra”. Il consigliere comunale uscente Gabriele Pellegrino, che in attesa dei dati ufficiali bissa la sua presenza all’assise civica essendo il più suffragato in “Avanti Gela”, ha deciso che sosterrà la coalizione dell’ingegnere Grazia Cosentino. “Lo faccio con coerenza – spiega – perché condivido gli ideali del centrodestra e quelli del candidato Cosentino. Ci impegneremo per dare alla città un futuro migliore”. Pellegrino, dopo una disamina più approfondita, ritiene che il progetto Cosentino debba avere il suo supporto, anche rispetto alla collocazione politica. Il consigliere uscente ha corso per le amministrative nella civica “Avanti Gela” del blocco “Alleanza per Gela” guidato da Salvatore Scerra, nato peraltro come reazione forte alle scelte dei partiti ufficiali del centrodestra.