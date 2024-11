Pellegrino: “Prima il ciclo turistico, la tassa di soggiorno non ha una logica”

“In città, ad oggi, gli unici turisti che si sono visti sono gli operatori che lavorano per Eni e arrivano dal resto d’Italia o dall’estero – aggiunge il consigliere – chi non vive più in città ma ci ritorna regolarmente e ancora i degenti nei nostri nosocomi e nelle strutture private. Prima di tutto, l’amministrazione dovrebbe lavorare per creare un flusso turistico e solo dopo si potrebbe valutare l’attivazione della tassa di soggiorno”. Pellegrino conclude con una metafora. “E’ come avere un’autostrada ancora in ultimazione ma pretendere che si paghi il casello”, sottolinea.