PER IL BLACK FRIDAY ITALIANI SPENDERANNO IN MEDIA 116 EURO

MILANO (ITALPRESS) – eBay, in vista del Black Friday, fotografa le tendenze di quello che è diventato l’appuntamento di shopping più importante dell’anno, sia per i consumatori che per le aziende italiane. eBay stima infatti che oltre 20,5 milioni di italiani faranno acquisti durante il prossimo Black Friday e saranno pronti a spendere oltre 2,38 miliardi, per una media di 116 euro a persona. Secondo un sondaggio tra i venditori professionali eBay in Italia, il 73% considera il Black Friday un’iniziativa positiva, con l’80% che riconosce come anche le aziende con sede nei centri più piccoli possono avere accesso a questa iniziativa. Non a caso, oltre il 50% dei venditori ritiene che il Black Friday abbia un impatto positivo per il proprio territorio, percentuale che arriva quasi al 60% tra chi ha un business in una piccola città. I dati interni di eBay confermano che questo appuntamento è entrato a far parte della vita degli italiani, basti pensare che durante l’ultimo quadriennio (2014 – 2018) gli acquisti in queste 24 ore sono cresciuti del 60%. Anche per il 2019 il trend non sembra cambiare: il 56% degli italiani conferma la sua intenzione di effettuare acquisti durante queste giornate speciali 4.

(ITALPRESS).