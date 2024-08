“PeR” riparte dalla scuola politica, il laboratorio punta anche ad altre città

Gela. In attesa di capire se andrà avanti l’iniziativa giudiziaria per l’eventuale riconoscimento dello scranno in consiglio comunale, il laboratorio politico “Progressisti e rinnovatori” rilancia le proprie iniziative. In città prenderà il via la seconda edizione della scuola politica e di formazione, voluta fortemente dall’ex parlamentare Ars Miguel Donegani, fondatore del laboratorio. Ci sarà appunto la seconda edizione mentre è in cantiere la prima volta in altri centri del territorio. Non è un mistero, infatti, che “PeR” punta a trovare sviluppo al di fuori del territorio comunale.