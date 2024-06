“PeR” va avanti, Donegani: “Appoggio? Nessuna preclusione ma servono coerenza e chiarezza”

Gela. “Nessuna chiusura ma al contempo non ci saranno adesioni scontate”. Miguel Donegani, ieri sera, ha incontrato il gruppo di “Progressisti e rinnovatori”, lista che a sorpresa ha superato la soglia di sbarramento e sarà comunque all’assise civica, almeno con un esponente (l’avvocato Paolo Cafa’ seppur in assenza di dati ufficiali rientra dopo anni tra gli scranni consiliari). L’ex parlamentare Ars, che si è messo alla testa del laboratorio politico nella corsa per la sindacatura, sa che le richieste di appoggio non mancheranno, in vista del ballottaggio. “Non ci sono preclusioni ma tutto dovrà orientarsi in un quadro di coerenza e chiarezza”, dice. È evidente che l’alleanza retta dall’ex assessore Terenziano Di Stefano qualche segnale lo attende da Donegani e dai suoi. Il leader di “PeR” è dirigente della prima ora del Pd locale, schierato con Di Stefano. Donegani ha più volte lanciato messaggi ad un Pd che avrebbe visto ben inserito nel suo progetto di centrosinistra. Le parti però non si sono avvicinate per nulla. L’esperienza di “PeR” non si ferma.