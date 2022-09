Perdite idriche ad Ospizio Marino, acqua in strada nonostante i lavori

Gela. Ieri, nel corso di una riunione voluta dal sindaco Lucio Greco, Caltaqua e Siciliacque, attraverso i responsabili territoriali, hanno esposto priorità e investimenti per una rete idrica che ancora è lontana dalla piena efficienza. In città, tra un’emergenza e l’altra, l’acqua finisce anche in strada. In via Duca degli Abruzzi, ad Ospizio Marino, le perdite sono cicliche. Il guasto continua a persistere, nonostante gli interventi. Lavori che ad oggi non hanno risolto il problema.