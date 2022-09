Nel suo percorso professionale vi è un’esperienza significativa come volontario di Emergency. Per l’organizzazione non governativa ha lavorato in Kurdistan, poi nell’ottobre del 2014 è partito per la Sierra Leone, uno dei paesi più interessati dalla epidemia di ebola. Malattia che ha contratto personalmente, tanto da essere stato il primo italiano contagiato da virus Ebola. “La storia del dottor Pulvirenti – sottolinea il direttore generale dell’Asp di Caltanissetta Alessandro Caltagirone – è già di per sé molto significativa e mostra di certo un percorso professionale caratterizzato da competenza e passione. Sono sicuro che saprà mettere a frutto al meglio le sue conoscenze nell’interesse dei pazienti. Auguro al dottor Pulvirenti e al suo team buon lavoro”. Il reparto va rafforzato e necessita di personale e risorse.