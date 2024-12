Perna ai lavori del Partito democratico europeo, scelto nella delegazione ristretta di Iv

Gela. C’era anche il dirigente locale di Italia Viva, Giuseppe Perna, nella delegazione ristretta del partito che ha preso parte al congresso del Partito democratico Europeo. Perna è stato selezionato insieme ad altri cinque giovani, da tutta Italia, per assistere ai lavori del congresso del Partito Democratico Europeo, durante i quali Teresa Bellanova è stata eletta vicepresidente. Perna ha preso parte inoltre all’evento di formazione organizzato da “Young Democrats for Europe”, che si è tenuto il 6 e il 7 dicembre, a Bruxelles. “Vivere momenti così è una vera emozione. Grazie alla comunità di Italia Viva, all’onorevole Davide Faraone e ai ragazzi di Yde per avermi dato questa possibilità. Avere l’opportunità di incontrare giovani da tutta Europa, sentire le loro esperienze di vita e le loro idee è stimolante oltre che formativo. Inoltre questi eventi, che solo un partito può garantire, sono opportunità per instaurare rapporti che possono svilupparsi e rafforzarsi nel tempo. Mi sento di far parte della generazione Erasmus che più di tutti ha beneficiato dell’Europa e delle iniziative europee e penso che mai come oggi serva un’Europa forte e unita che sia pronta ad affrontare le sfide culturali ed economiche di oggi e domani. È compito anche nostro – dice – promuovere quanto più possibile l’importanza di un’Europa unita, forte e che guardi alle esigenze degli ultimi piuttosto che difendere gli interessi delle lobby”.