Piano alienazioni al dirigente, poi tocca alla giunta: partono missive per i beni dell’ente

Entro i primi giorni della prossima settimana, partiranno le missive indirizzate a chi attualmente ha in uso strutture dell’ente ma non risulta al passo con tutti i pagamenti. Pizzardi considera prioritario riscuotere i canoni previsti. In una nota del settore, predisposta dall’assessore, si sottolinea la sussistenza di possibili casi limite, con “associazioni, onlus o enti ecclesiastici”, nella disponibilità di immobili municipali, ma con contratti “scaduti” o addirittura privi di “titoli legittimanti il possesso”. Gli uffici del patrimonio hanno effettuato diversi approfondimenti e non si esclude di riacquisire gli immobili dati in affidamento, anche per rispondere a quanto spesso riportato in deliberazioni della Corte dei Conti regionale.