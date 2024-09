Piano territorale, prima verifica in municipio: amministrazione vuole imprimere una direzione

Gela. L’amministrazione comunale sta cercando di non perdere la possibilità di una pianificazione generale, da inquadrare nel Piano territoriale regionale. Questa mattina, il sindaco Terenziano Di Stefano, in municipio, ha coordinato un tavolo con istituzioni politiche, assessori e tecnici. Lo start vero e proprio c’era stato poche settimane fa, a Caltanissetta. Una prospettiva per il territorio verrà sintetizzata, in questa prima fase, nelle schede che dovranno essere trasmesse alla Regione. Successivamente, si potrà approfondire ancora di più, per il tramite di ulteriori passaggi. Il futuro dell’area industriale e i gangli strutturali delle aree urbane e non solo sono al centro di una disamina che investe aspetti tecnici e di tipo sociale. Ottobre dovrebbe essere il primo punto di verifica, con la trasmissione delle schede alla Regione. Senza la prospettazione territoriale, sarà eventualmente Palermo ad indicare i percorsi. Il sindaco e l’amministrazione vogliono invece incidere, aprendo alle proposte di tecnici, operatori e professionisti.