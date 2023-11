“Piccoli semi di cittadinanza”, oggi l’inaugurazione della sezione primavera a Riesi

Riesi. Si terrà oggi pomeriggio, alle 17,nei locali della Scuola Primaria del Servizio Cristiano di Riesi, l’inaugurazione ufficiale della Sezione Primavera grazie al progetto “Piccoli Semi di Cittadinanza” che nasce per ridurre la mancanza di servizi per la primissima infanzia nel sud della provincia di Caltanissetta.

All’evento saranno presenti, oltre al Direttore del Servizio Cristiano Wojje Nedzewicz, autorità locali e Luciana Carfì del Circolo ARCI Le Nuvole ,capofila del progetto.

Grazie al progetto Piccoli Semi di Cittadinanza sarà attivata, per la prima volta ,così come è stato per Mazzarino nei mesi scorsi, la Sezione Primavera. Dieci i bambini, di età compresa fra i 24 e 36 mesi, usufruiranno del servizio.

Il progetto Piccoli Semi di Cittadinanza, è stato realizzato grazie a una rete composta da Comuni, Istituzioni scolastiche ed Enti del terzo settore per incrementare i servizi e rendere accessibili i servizi per la primissima infanzia da parte delle famiglie nelle città coinvolte: Gela, Butera, Mazzarino e Riesi.