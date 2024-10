“Pienamente integrati nel progetto del sindaco”, Caci: “Non si guardi all’Mpa ma ai problemi”

Gela. Gli innesti che si preannunciano nella giunta del sindaco Di Stefano non mettono in discussione lo schema in essere, nel quale hanno un ruolo comunque importante anche gruppi politici che non sono riusciti a superare lo sbarramento del cinque per cento, necessario per l’ingresso in consiglio comunale. Gli autonomisti dell’Mpa il rammarico per il risultato non l’hanno mai nascosto ma al contempo confidano nel lavoro del loro assessore, Valeria Caci, e negli equilibri garantiti dal primo cittadino. “Non eravamo alla verifica indetta dal sindaco perché era maggiormente rivolta ai gruppi consiliari – dice il riferimento Mpa Rosario Caci – sappiamo che il nostro lavoro, condotto dall’assessore Valeria Caci, ha riscontri e questo ci fa piacere. Con il sindaco Di Stefano i contatti sono continui. Come ho più volte detto, ci sentiamo pienamente integrati in questo progetto”. Quella dell’Mpa, fin dall’inizio, è stata una posizione assai attenzionata, sia dagli alleati sia dall’opposizione di centrodestra. I lombardiani infatti sono nel governo regionale del presidente Schifani, che sta nel centrodestra, e appunto nella giunta Di Stefano, con chiari connotati progressisti. “So che tanti guardano alle nostre scelte – spiega Caci – però, penso che le nostre posizioni siano chiare e trasparenti. Invito tutti a non concentrarsi troppo sull’Mpa quanto invece a lavorare per affrontare e risolvere le emergenze di questa città, che purtroppo non mancano”.