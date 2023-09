Pioli “Pesano le sconfitte nei derby, in debito coi tifosi”

MILANO (ITALPRESS) – “Ho passato tanti momenti felici nel Milan e tanti momenti difficili. Sento molto il peso di questi insuccessi nei derby, se potessi cambierei questi risultati, ma so che la squadra ha la capacità di reagire”. Lo ha detto il tecnico del Milan Stefano Pioli, in conferenza stampa, alla vigilia della prima sfida in Champions League contro il Newcastle. “Con i tifosi sono in debito perchè lo scorso anno nel momento in cui giocavamo davvero male ci hanno sostenuto, e in debito perchè sono l’allenatore che ha perso più derby nell’ultimo anno, ma daremo il massimo”, ha sottolineato ancora Pioli. Il Milan, ha garantito il tecnico, ha già voltato pagina. “Ora abbiamo la Champions, per fortuna direi, unico modo per reagire e andare avanti. Lo abbiamo fatto da oggi con concentrazione, sapendo quanto è importante questo appuntamento e quanto sarebbe importante iniziare bene questo girone di Champions”, ha aggiunto l’allenatore del ‘Diavolò.- foto LivePhotoSport – (ITALPRESS).