Pira dice sì all’Ssd Gela, per i biancazzurri arriva il colpo finale di mercato

Gela. Grande colpo di mercato per la SSD Gela, che giocherà ancora una volta in Prima categoria. Il Ds Marco Cammarata ha completato la rosa con la classica ciliegina sulla torta, ovvero con il tesseramento di Giuseppe Pira, centrocampista licatese. Il calciatore, 29 anni, ha già vestito la maglia dell’Atletico Gela in Promozione ma anche dello stesso Gela nella stagione 2015/2016 in eccellenza. Sempre in Eccellenza ha giocato con il Licata con cui ha vinto una Coppa Italia e due campionati, mentre lo scorso anno era nella Sancataldese.