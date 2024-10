“Pista di atletica, l’area c’è”, sul sistema Ccr: “Possiamo recuperare il finanziamento regionale”

Gela. Il progetto della pista di atletica nell’area della Cittadella può avere concretizzazione. Manca solo l’atto che formalizzi, attraverso il Libero Consorzio, la disponibilità dell’area, nei pressi dell’istituto Ipia. Da tempo, l’amministrazione comunale ha avviato un dialogo con gli uffici del Libero consorzio. “C’è la disponibilità – ha detto il sindaco Di Stefano nel corso del question time rispondendo all’interrogazione del consigliere dem Antonio Cuvato – faremo ulteriori verifiche in settimana. Riteniamo che quella sia l’area migliore per andare incontro alle esigenze degli atleti e dei giovani della città. Con la piena disponibilità potremmo formalizzare un protocollo attuativo con Eni”. Lo stesso Cuvato sta partecipando attivamente all’iter. Il gruppo dem, con primi firmatari ancora Cuvato e il consigliere Alabiso, ha inoltre chiesto indicazioni precise sul sistema del Centro comunale di raccolta. Il progetto principale, nella zona di Macchitella, anni addietro venne finanziato dalla Regione con una somma di circa un milione di euro. Dello stanziamento si persero le tracce. “Da qualche giorno la Regione ci ha fatto sapere che il finanziamento può essere recuperato – ha sottolineato il sindaco – sarà necessario aggiornare il progetto e abbiamo già nominato il rup. Per quanto riguarda il Ccr sulla 115 nel sito dell’ex autoparco, stiamo vagliando la strada da percorrere. Per il dirigente, ricade in un’area Zps e quindi il progetto va tramesso alla Regione. Io invece seguo una linea diversa. In ogni caso, vorrei ricordare che un Ccr per conferire c’è ed è ubicato a Settefarine. Ho da poco prorogato la durata delle attività. Non si può più assistere all’abbandono sistematico di rifiuti”.