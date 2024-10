Più assessori in giunta e consigliere “supplente”, ddl congelato: ritorna in commissione

Gela. Ieri, il sindaco Di Stefano ha ufficializzato la nomina dei due nuovi assessori, i dem Fava e Di Cristina. Per settimane, prima dell’accelerata, anche in municipio si sono susseguite le valutazioni sulle norme che l’Ars avrebbe potuto varare, attraverso il ddl enti locali, comprese quelle per aumentare il numero di assessori (almeno uno in più) e per aprire al consigliere “supplente”, a garanzia del passaggio in giunta. Per ora, rimane tutto congelato. L’Assemblea regionale infatti ha deciso che il disegno di legge deve ritornare in commissione. Sostanzialmente, si riparte da zero. La maggioranza del presidente della Regione Schifani pensava si potesse formalizzare un’intesa con l’opposizione. Così, non è stato e proprio le opposizioni hanno sparato a zero in direzione di “una maggioranza in frantumi”.