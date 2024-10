Coppa Promozione, la Vigor cade a Serradifalco ma vola agli ottavi di finale

Gela. La Vigor Gela perde la gara di ritorno di Coppa Italia Promozione contro il Serradifalco ma ottiene ugualmente la qualificazione. Punteggio finale di 3-1 in favore dei padroni di casa. A siglare il gol dei gelesi Francesco Giarrizzo. La Vigor partiva dal 5-1 ottenuto al “Presti” nella gara d’andata, ma mister Fausciana non ha potuto optare per il turnover, avendo gli uomini contati tra addii e infortuni. In porta l’irremovibile Mangione. Davanti a lui Golisano, Campanaro, Cosentino e Nobile. In cabina di regia il giovane Pausata, affiancato da Giarrizzo e Tinnirello. Tridente offensivo formato da Lovisi, Dadone e Ndiaye. Gara che non inizia nel migliore dei modi per i biancazzurri, che subiscono due reti nella prima frazione di gara dagli avversari, molto agguerriti e convinti di poterla riaprire. A fare da guastafeste, però, ci pensa l’esperto Giarrizzo, che accorcia le distanze e spegne le speranze di rimonta dei padroni di casa. Nei minuti di recupero prima del triplice fischio Di Leo timbra il cartellino ma non basta.