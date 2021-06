Più conferimenti a Timpazzo, attivato anche settore 1 della vasca: polizze a garanzia

Gela. L’esigenza deriva soprattutto da quanto stabilito dalla Regione, che continua a monitorare la situazione complessiva del sito di conferimento di Timpazzo. La piattaforma integrata, infatti, è tra quelle che Palermo ha individuato per sopperire al drastico ridimensionamento del sito di Lentini. A Timpazzo, dovrebbero arrivare più rifiuti da altre aree siciliane. I vertici della “Impianti Srr”, la società in house che gestisce direttamente la piattaforma integrata, probabilmente per evitare sorprese, hanno scelto di attivare anche il settore 1 della vasca E, che si aggiunge ai settori 2 e 3. L’attivazione del settore 1 consente di avere a disposizione ulteriore capacità di abbancamento. Dagli uffici della Regione, già ad aprile, hanno fatto sapere che a Timpazzo potrebbe servire una capacità fino a 500 tonnellate al giorno in più rispetto alla portata normale. In questa senso si legge la decisione dell’amministratore della “Impianti”, l’ingegnere Giovanna Picone, di attivare il settore 1, con 4.400 metri quadrati e 167 mila metri cubi di capacità.