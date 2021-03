Più controlli a Pasqua, sindaco annuncia stretta: “Dobbiamo evitare ripresa contagio”

Gela. Sarà intensificato, in vista delle festività pasquali, l’impiego delle forze di polizia sul territorio, affinchè la città possa essere attentamente monitorata e per prevenire ogni comportamento pericoloso che vada nella direzione della diffusione del Coronavirus. Il timore è che, dopo Pasquetta, ci si ritrovi alle prese con una curva epidemiologica nuovamente in salita. Per far si che non accada, la prefettura sta lavorando per un potenziamento dei controlli e, in tal senso, ha diramato ai Comuni alcune direttive, nell’ambito del coordinamento delle Forze di polizia e delle polizie locali, che i sindaci sono chiamati a modulare in ragione delle specificità territoriali. Linee guida che il sindaco Lucio Greco ha recepito ed intende applicare, a tutela della salute pubblica.