“Più forze dell’ordine, telecamere e controlli”, Confcommercio: “Risposte da amministrazione”

Gela. Gli ultimi fatti verificatisi in città, in centro storico così come a Macchitella, fanno riemergere l’esigenza di rafforzare i controlli. Da questo punto di vista, in giornata, è stato molto chiaro il coordinatore della Cgil locale Francesco Cosca. Gli esercenti di Confcommercio pongono delle priorità, attraverso il presidente Francesco Trainito. “Mi trovo costretto ad esprimere profonda preoccupazione per la recente serie di incidenti verificatisi nella nostra città, con particolare riferimento al centro storico. Gli eventi degli ultimi giorni non solo hanno scosso la nostra comunità ma hanno anche evidenziato criticità nella gestione della sicurezza pubblica che non possono più essere ignorate. È ormai evidente – dice Trainito – che la situazione richiede un intervento immediato e deciso da parte dell’amministrazione comunale. Il centro storico, cuore pulsante delle nostre attività commerciali e punto di ritrovo per cittadini e turisti, deve essere reso sicuro e vivibile. La mancanza di sicurezza non solo mina la fiducia della comunità, ma danneggia anche l’immagine della nostra città, con ripercussioni negative sul commercio locale”. Secondo Trainito i punti fondamentali sono “un aumento della presenza delle forze dell’ordine, una maggiore visibilità e un pattugliamento costante possono rappresentare un deterrente efficace contro atti di vandalismo e criminalità”, ancora “l’implementazione di sistemi di videosorveglianza, dato che l’installazione di telecamere di sicurezza in punti strategici può facilitare l’individuazione dei responsabili e prevenire ulteriori incidenti”.