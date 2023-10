Pnrr, affidato l’appalto per l’asilo di via Albinoni: lavori per quasi 700 mila euro

Gela. E’ stato tra i progetti in bilico che l’amministrazione comunale e il gruppo di lavoro impegnato su questo fronte sono riusciti a recuperare. Adesso è stato affidato l’appalto per i lavori dell’asilo di via Albinoni. L’investimento coperto da fondi Pnrr prevede la realizzazione di una struttura finalizzata a micro-nido nell’area tra via Sammartini, via Nardini e via Albinoni. Per i fondi Pnrr si apre un periodo quasi cruciale. Entro fine anno si susseguiranno le scadenze e non rispettarle significherebbe mettere a rischio importanti stanziamenti pubblici. La gara è stata assegnata all’azienda favarese “Construction&consolidations”, per un totale di quasi settecentomila euro (su un fondo complessivo di un milione di euro). Il rup è l’architetto Raffaella Galanti. L’iter è stato chiuso dal settore governance e attuazione Pnrr, retto dal dirigente Antonino Collura. Lo stesso dirigente e l’assessore Francesca Caruso, spesso in coordinamento con il settore lavori pubblici e con l’assessore Romina Morselli, stanno monitorando diversi dossier e l’affidamento della gara per il micro-nido di via Albinoni arriva dopo quello per la riqualificazione di Montelungo. Gli iter da chiudere sono ancora tanti e c’è inoltre da instradare per il meglio la nuova programmazione 2021-2027. Di recente, sono stati messi in gara pure la progettazione e l’esecuzione dei lavori destinati all’Orto Pasqualello.