Polo fotovoltaico “Ciliegino”, il maxi progetto non fu mai realizzato: Agroverde rinuncia al ricorso

Non venne accolta la richiesta di proroga per l’ultimazione dei lavori, ancora assai distanti da una vera ripartenza. La cooperativa, che aveva avanzato ricorso al Tar per ottenere l’annullamento di quel decreto, ha ufficialmente comunicato la “sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del ricorso”. Per il tramite del legale incaricato, ha quindi rinunciato al giudizio. Sull’investimento cadde il buio profondo, con conseguenze sugli espropri che intanto erano stati formalizzati. Nel tempo, ci furono tentativi di riprendere le redini dell’iniziativa ma fu tutto vano.