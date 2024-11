Polo “Sinapsi” e la firma per il comodato di “Macchitella lab”, ulteriori tappe per finalizzare

Gela. Quella di domani dovrebbe essere la giornata della firma per la formalizzazione del comodato d’uso dell’ex casa albergo Eni, oggi nel progetto “Macchitella lab”. Il sindaco Di Stefano, che segue personalmente la procedura, attende di sottoscrivere l’atto per il passaggio dell’immobile all’ente comunale. La formula è per un comodato d’uso che può arrivare fino a cinque anni, in attesa poi di capire se potranno esserci spiragli concreti per l’acquisizione definitiva. “Macchitella lab” si candida ad essere un polo universitario e per la formazione. L’apertura è attesa da anni e con il comodato d’uso scatterà il termine per definire il protocollo di gestione. Sono nel progetto, oltre all’ente comunale, Sicindustria, l’Università Kore di Enna, Eni e la fondazione Mattei, sempre per conto della multinazionale. L’azienda ha già previsto di stanziare fino a 620 mila euro.