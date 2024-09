‘’Portiamo a casa Fatìma’’, mobilitazione per l’ultimo viaggio della ‘’ragazza delle treccine’’

La malattia però era in agguato e l’ha tradita in un momento di enorme gioia, subito dopo aver scoperto di aspettare un bimbo. Poi i primi dolori, le analisi, il ricovero in ospedale e la terribile scoperta.

Il male l’ha portata via in poche settimane, e ora per il suo ultimo viaggio, il ritorno nella sua Africa, la famiglia ha bisogno dell’aiuto di tutti i gelesi. C’è bisogno di un sostegno economico per le spese relative a questo viaggio, al pagamento del funerale e al rimpatrio della salma. Chi può e chi vuole può dare un aiuto.

Chi volesse aiutare Fatìma per il suo ultimo viaggio può rivolgersi alla comunità parrocchiale di Regina Pacis e dare il suo contributo.