“Porto? C’era già nostra proposta”, opposizione critica Sammito: “Dispiaciuti dopo sue parole”

L’opposizione in blocco, con il centrodestra, la grillina Virginia Farruggia e l’indipendente Paola Giudice, lancia la sfida politica a Sammito e alla maggioranza del sindaco Lucio Greco. Non vogliono avere sulle spalle il peso che i pro-Greco vorrebbero fargli gravare, dopo aver lasciato l’aula consiliare. “Riteniamo che la presenza dei consiglieri all’interno del gruppo non debba essere invasiva rispetto al numero degli operatori, ormai la fiducia da parte dei cittadini nei confronti della politica è sempre più scarsa e l’approccio tenuto da parte della maggioranza di fronte a questo tema non aiuta a ristabilire il giusto rapporto tra la politica e la comunità di appartenenza – concludono – riteniamo anche che il metodo di scelta dei componenti possa essere lo stesso adottato tre anni fa, considerato che non provocò alcuna polemica politica. Crediamo che ognuno debba fare la propria parte e che non si debbano mettere sempre in prima fila i personalismi o le appartenenze politiche. La maggioranza non può pensare di annullare il dibattito politico o le buone proposte che provengono dalle opposizioni, solo perché ritiene di avere i numeri dalla propria parte. Potrebbe non sempre essere così”. I pro-Greco, nel corso della seduta di question time, hanno detto no alle possibili modifiche suggerite dai banchi degli “avvrsari” e così è scattata la protesta, con il drappello di opposizione che ha lasciato gli scranni, mentre i dieci di maggioranza rimasti in aula non sono bastati a mantenere il numero legale.