Porto, Greco contro Pd e M5s: “Abbiamo ricostruito tutto, loro hanno lasciato macerie”

L’avvocato ribadisce il concetto e rilancia la sfida politica a dem e grillini. “Quello che è in nostro potere come amministrazione comunale è stato fatto e vale solo la pena ricordare che oggi è tutto in capo alla Protezione civile regionale e che il Comune non ha responsabilità, se non quella di perseguire l’obiettivo di portare a compimento un progetto che aspetta di essere realizzato fin da quando era presidente della Regione Rosario Crocetta, senza dimenticare – aggiunge – che stiamo parlando di un periodo nel quale in città la giunta era targata Movimento cinquestelle”. Greco fa capire di essere in sintonia con la strategia della Regione, almeno in tema di porto rifugio. “Con l’attuale governo regionale abbiamo lavorato in maniera continuativa, con impegno e sinergia, e speriamo che la caratterizzazione delle sabbie sia davvero l’ultimo tassello mancante e che, una volta risolto questo problema, si possa procedere speditamente per risolvere, in maniera definitiva, il problema del porto. Oggi, tra l’altro, è un giorno importante, dato che stiamo per firmare la convenzione con i vertici di Sicindustria, ma invece di fare squadra intorno ad un progetto che può solo portare benefici alla città – conclude – c’è chi preferisce attaccare, criticare e alimentare tensioni e discussioni inutili”.