Porto rifugio, autorità ai lavori per il canale interno: “Può mantenersi per 18-24 mesi”

Gela. Nel porto rifugio eternamente insabbiato si tenta di dare una parvenza di normalità, nonostante l’emergenza sia sempre dietro l’angolo. Questa mattina, i vertici della capitaneria di porto (con il comandante Lorenzo Masci), l’amministrazione comunale e alcune rappresentanze politiche (soprattutto quella M5s con i senatori Lorefice e Damante e il vicepresidente Ars Di Paola), hanno presenziato al varo ufficiale degli interventi in corso per la riprofilazione del canale interno, utile a permettere maggiore movimento ai mezzi, oggi del tutto paralizzati dall’insabbiamento. I lavori, condotto con la draga giunta in porto, dovrebbero assicurare una “via” almeno per “18-24 mesi” e potrebbero essere poi ripetuti. Si aggiungono ai lavori che partiranno a breve nella banchina di riva, appaltati per quasi un milione di euro. Lo ha confermato il comandante Masci.