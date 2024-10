Porto rifugio, governo regionale approva l’accordo attuativo: Scuvera, “momento storico”

“Grazie al nostro impegno congiunto, oggi possiamo finalmente celebrare un risultato storico per il nostro territorio. Con la delibera approvata, il porto è stato ufficialmente consegnato all’Autorità Portuale della Sicilia Occidentale, che gestirà un progetto di oltre 40 milioni di euro. Un intervento straordinario, che non solo riporterà il nostro porto alla piena funzionalità ma ne potenzierà le capacità, trasformandolo in un’infrastruttura moderna e strategica per il futuro della città e dell’intera regione. È un risultato atteso da anni, che avrà un impatto fondamentale sullo sviluppo economico e marittimo della nostra comunità, aprendo nuove opportunità di crescita e progresso. Continuiamo a lavorare per il nostro territorio”, aggiunge Scuvera. Si attende che l’Autorita’ del presidente Monti presenti ufficialmente il progetto alla città. Era previsto per fine settembre ma non ci sono stati sviluppi.