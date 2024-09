Porto, vicenda seguita anche in commissione: “Attendiamo la presentazione del progetto”

Gela. Entro fine mese, sulla base di quanto riferito dai vertici dell’Autorita’ portuale e dall’amministrazione, dovrebbe essere presentato il progetto di intervento nel sito portuale, per l’escavo essenziale alla ripartenza di un’infrastruttura ferma da anni. La commissione consiliare con competenze per la materia del mare, causa svista organizzativa, non ha potuto prendere parte alla recente riunione indetta dal primo cittadino Di Stefano, che aveva già avuto interlocuzioni con il presidente dell’Autorita’ Pasqualino Monti. I consiglieri stanno comunque seguendo l’evolversi della situazione. “Attendiamo la presentazione del progetto – dice il presidente Alberto Zappietro – vogliamo renderci conto dell’entità dei lavori. Poi, porteremo il caso porto in commissione, per essere costantemente aggiornati”. Gli interventi dovrebbero concentrare risorse per circa quaranta milioni di euro, a carico dell’Autorita’.