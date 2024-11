“Position paper”, concertazione sugli investimenti: partirà tavolo con amministrazione e imprenditoria

Gela. A stretto giro si terrà una nuova riunione con la rappresentanza di Sicindustria. La giunta, intanto, su iniziativa del sindaco Di Stefano, ha istituito l’organizzazione pratica del cosiddetto “position paper”. Verrà attivato un tavolo di concertazione, tra parte politica e imprenditoriale, volto a pianificare progetti e investimenti sul territorio. In totale, così come riporta la delibera di giunta, saranno dieci i componenti. Oltre al sindaco e all’assessore allo sviluppo economico Filippo Franzone, ci saranno due consiglieri comunali, uno di maggioranza e l’altro di opposizione. Le restanti sei caselle invece toccheranno agli imprenditori. L’amministrazione comunale, in questo modo, a conclusione di alcune riunioni preparatorie e con l’attività di esperti, dà seguito all’impegno assunto in campagna elettorale, quando furono proprio gli industriali di Sicindustria Caltanissetta ad avanzare la proposta, in quel frangente rivolta a tutti i candidati a sindaco.