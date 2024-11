Pozzi estrattivi, iter dismissione al vaglio della Regione: “Produzione sempre più ridotta”

Gela. Diverse aree dei pozzi estrattivi di Enimed sono destinate alla dismissione e al completo decommissioning. I vertici della società del gruppo Eni, nell’ultimo periodo, hanno trasmesso agli uffici regionali documentazione tecnica e tutti i necessari allegati per le procedure di valutazione di incidenza ambientale. Enimed prevede, tra gli interventi, la dismissione degli asset e il ripristino allo stato originario dell’area pozzo denominata “Cammarata 2”. Inoltre, le attività di rimozione delle condotte sono nei progetti per le aree che vanno dal Pozzo 37 al cluster A e ancora per quelle che collegano le aree Pozzo Gela 071 e Gela 063 con il cluster A e inoltre il pozzo Gela Gela 063 con l’area Scluster A2. Si tratta, in prevalenza, di pozzi, anche dismessi, concentrati lungo la Piana di Gela. Tutte le carte saranno al vaglio degli uffici regionali.