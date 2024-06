“Prendiamo atto di non aver superato lo sbarramento”, Costa: “Con Di Stefano non cambia nulla”

Gela. “Si va avanti nel sostegno al candidato a sindaco Terenziano Di Stefano. Non cambia nulla”. Gli autonomisti, rispetto alle previsioni iniziali, non hanno confermato le aspettative. La soglia del cinque per cento non è stata superata e “Autonomisti per Gela” si è fermata al 4,27 per cento (con 1.419 voti). “Con Di Stefano e con gli alleati abbiamo iniziato a discutere – spiega l’assessore uscente Ugo Costa – purtroppo, dobbiamo prendere atto che la soglia di sbarramento non siamo stati in grado di superarla. Può capitare ed è capitato a noi. Abbiamo costruito una lista mettendo in condizioni tutti i candidati di raggiungere l’obiettivo. Abbiamo detto no a candidature di peso. Purtroppo, non ci sono stati i riscontri che attendevamo”. I lombardiani potevano essere una delle spalle salde della coalizione ma gli esiti elettorali hanno detto altro. “Accordi? Deciderà Di Stefano – continua Costa – il ballottaggio si sviluppa sui due candidati. Penso ci siano le condizioni per intese con altre forze ma la volontà deve essere reciproca. Stiamo discutendo insieme al candidato a sindaco e agli alleati. La decisione va presa insieme, in maniera compatta”. Gli autonomisti, probabilmente, faranno una disamina interna dell’esito elettorale.