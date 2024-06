Canicattì verso l’iscrizione in serie D, weekend decisivo

Gela. Si attende questo weekend per l’ufficialità, ma il Canicattì Calcio ha deciso, con ogni probabilità, di iscriversi al prossimo campionato di Serie D, che sia presieduto dall’imprenditore Massimo Romagnoli o dall’attuale presidentessa Maria Grazia Scicolone. Di conseguenza, niente Serie D per il Gela Calcio e ancora un altro campionato di Eccellenza da disputare, stavolta da giocare con ambizioni rigorosamente diverse rispetto all’ultimo, che ha visto i biancazzurri piazzarsi, considerando i risultati sul campo, al sesto posto e fuori dalla zona playoff. La programmazione non ha ancora avuto inizio ma manca poco. Si partirà, immancabilmente, dalla riconferma del direttore sportivo Alessandro Bonaffini, che ha deciso di sposare il progetto già da qualche settimana, e dalla riconferma di mister Andrea Pensabene, traghettatore dei biancazzurri nella passata stagione dalla 26esima alla 30esima giornata, con il sogno playoff già tramontato. Con lui tre vittorie e due sconfitte. In seguito, si passerà al gruppo squadra. Il primo a firmare sarà Raffaele Gambuzza, roccioso centrale difensivo classe 1985 che indosserà la fascia di capitano per il secondo anno consecutivo.