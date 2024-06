Auto contro una baracca di frutta e verdura, assoluzioni al termine del giudizio

Gela. Con l’auto finì contro una baracca, allestita per la vendita di frutta e verdura, in via Recanati. Il cinquantenne Francesco Lombardo, che in quell’occasione si allontanò facendo perdere le tracce per evitare eventuali reazioni del titolare, è stato assolto al termine del giudizio. E’ venuta meno l’accusa di omissione di soccorso. La contestazione di lesioni, invece, ha perso efficacia a seguito della remissione di querela.