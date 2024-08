Preparare l’auto per l’inverno per garantire sicurezza e comfort in tutte le condizioni

Sostituzione dei fluidi

Un aspetto importante della preparazione dell’auto per l’inverno è la sostituzione e il controllo dei fluidi di lavoro. Questo vale non solo per il liquido di raffreddamento, ma anche per l’olio motore, il liquido dei freni e il liquido lavavetri. In autunno, è meglio cambiare l’olio motore con un olio invernale con una viscosità inferiore, in modo che il motore si avvii più facilmente con il freddo. Il liquido dei freni deve essere fresco e in temperatura per evitare il congelamento e la perdita di prestazioni dei freni. Il liquido dei lavacristalli deve essere sostituito con un liquido invernale che non congela a temperature inferiori allo zero.

Secondo alcune ricerche, l’utilizzo di olio motore invernale può migliorare del 25% l’avviamento del motore a basse temperature. Inoltre, la sostituzione del liquido del lavacristallo con un liquido invernale evita il congelamento e garantisce una pulizia efficace dei vetri anche a temperature rigide.

Sostituzione e controllo dei tergicristalli

Un altro elemento importante che spesso viene dimenticato sono i tergicristalli. In autunno e in inverno lavorano con particolare impegno per aiutare a gestire la pioggia, la neve e il fango sulla strada. Se i tergicristalli sono rigati o non puliscono bene il vetro, vale la pena sostituirli con altri nuovi.