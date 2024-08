Scuvera, “con l’avvio della produzione di gas Eni dimostra il ruolo centrale della città”

Gela. Un avvio che testimonia il ruolo che Eni riconosce alla città. Il parlamentare Ars Salvatore Scuvera fa riferimento alla notizia dello start alla produzione dei giacimenti “Argo-Cassiopea” per il gas. “L’avvio dei giacimenti a gas di Argo e Cassiopea segna un punto fondamentale della transizione energetica in linea con gli obiettivi ambientali e climatici e Gela – dice il parlamentare FdI – è al centro della strategia nazionale e potrebbe diventare hub energetico europeo. Mi congratulo per il grande lavoro svolto dalla società Eni, il progetto “Argo-Cassiopea”, realizzato in tempi da record è certamente un fiore all’occhiello, non solo per Eni e per Gela, ma per tutta l’industria energetica nazionale. Eni dimostra dai tempi di Enrico Mattei, un grande italiano, di voler scommettere su Gela. Questo progetto industriale non solo è rispettoso dell’ambiente e del territorio ma assicura lavoro a livello locale, crescita e competitività alla città e al suo comprensorio”. Scuvera richiama il tema delle royalties destinate ai tre Comuni costieri.