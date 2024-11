Prevenzione diabete, appello ai cittadini

Gela. Il 14 di novembre, è Giornata mondiale del diabete 2024, che si celebra in contemporanea in tutto il mondo, un’occasione fondamentale per accendere i riflettori su questa “pandemia silenziosa” che riguarda sempre più persone: secondo i dati dell’ultimo EUDF Italia Forum, il diabete colpisce quasi 1 persona su 10 in Europa, che corrispondono a circa 60 milioni di persone, e si stima che entro la fine del 2024 il numero aumenterà del 22%, arrivando a 81 milioni. In Italia il diabete riguarda 1 persona su 14, ovvero circa 3,9 milioni di persone, con un impatto anche economico non indifferente: si stima che l’8% del budget sanitario nazionale totale sia investito in questa patologia.

I campanelli d’allerme possono essere diversi e nel caso si presentassero è necessario consultare immediatamente il medico curante .In città i numeri sono fortemente in crescita sopratuutto tra i giorvanissimi che vengono colpiti dal diabete di tipo 1.

“Il bacino di utenti della città comprende i pazienti provenienti dalle vicine Niscemi e Butera. è necessario creare una rete tra enti, utenti e associazioni per garantire un suporto efficiente a chi convive con questa patologia- dichiara il presidente dell’associazione “Diabete3” Glenda Paci.

Quest’anno, e per il triennio 2024-26, la Giornata vuole mettere il focus non solo sull’importanza della prevenzione ma anche sul ruolo fondamentale del benessere psicofisico, spesso messo a dura prova in chi è costretto a convivere ogni giorno con questa patologia cronica. Secondo le stime dell’International Diabetes Federation (IDF), organizzazione internazionale ideatrice della Giornata, il 36% delle persone con diabete soffre di distress collegato alla patologia e il 63% afferma che la paura di sviluppare complicanze legate al diabete influisca sul loro benessere. Il 28% delle persone con diabete dichiara inoltre di avere difficoltà a rimanere positivo nei confronti dalla propria condizione.

A Gela da un anno opera l’associazione diabete3 che ha cercato di attuare un piano di sensibilizzazione che coinvolgesse i cittadini a 360°

La prossima iniziativa si terrà domenica 24 novembre sul lungomare di Gela in collaborazione con una nota palestra della città. Tutti i cittadini sono invitati a partecipare all’evento che permetterà di svolgere due ore di attività fisica sotto la supervisione di un coach esperto.