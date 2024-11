L’oro verde di Sicilia si trova a Colle San Leo, l’olio che esalta i sapori tradizionali

Il mercato dell’azienda è attualmente concentrato principalmente a livello nazionale, con un’espansione graduale in Europa, in particolare in Germania. L’obiettivo è diffondere l’olio extravergine di alta qualità oltre i confini italiani, mantenendo sempre un contatto diretto con il consumatore finale.

Per scelta, l’azienda evita l’intermediazione con buyer, preferendo vendere direttamente al cliente per conservare il rapporto autentico e personale con chi acquista.

Colle San Leo ha già ottenuto riconoscimenti significativi: negli ultimi due anni ha vinto il prestigioso “Bicchiere d’Oro” al Milan International Olive Oil Award, un risultato che conferma l’eccellenza della sua produzione.

Anche per il prossimo anno è prevista la partecipazione a eventi di rilievo, come l’Olio Officina, per consolidare la propria presenza nel panorama oleario italiano. La mission di

Colle San Leo va oltre la semplice produzione di olio: l’azienda si propone di trasformare la percezione del consumatore, educandolo a riconoscere e apprezzare la qualità piuttosto che il solo prezzo. L’olio, infatti, è un prodotto dalla lunga tradizione, con proprietà organolettiche e nutraceutiche che lo rendono un elemento prezioso per la salute.

Nonostante l’impegno e la passione, il settore oleario ha riservato alcune sfide inaspettate per Colle San Leo, in particolare la vulnerabilità della produzione agli agenti atmosferici, che può causare significative fluttuazioni nel raccolto. Tuttavia, l’azienda affronta queste difficoltà con determinazione, convinta che la qualità e l’innovazione possano sempre fare la differenza. Con un forte legame con il territorio, una visione sostenibile e un approccio rivolto alla qualità, Colle San Leo si prepara a crescere e a diventare un punto di riferimento nel settore dell’olio extravergine d’oliva, sia in Italia che all’estero.