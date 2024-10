Prima amichevole e buoni riscontri, vince l’Albert Nuova Città di Gela

“L’amichevole contro l’ASD Green Sport Modica è stata utile perchè abbiamo visto le condizioni della squadra e devo dire che, seppur si tratti di un gruppo nuovo che ancora non si conosce bene, sono contento perchè ieri ho visto a tratti una buona prestazione contro una squadra che l’anno scorso si è giocata l’accesso alla finale per andare in Serie B – dichiara il Direttore Sportivo, Fortunato La Rosa – È stato un test importante in quanto ha consentito a tutte le ragazze di giocare e provare gli schemi studiati durante l’allenamento. Ritengo che ad oggi siamo ancora al 60%, ma spero e credo che per l’inizio di campionato raggiungeremo la forma migliore. Ovviamente c’è da lavorare, ma in amichevole ho visto indicazioni positive da parte di tutte. Siamo davvero contenti”.