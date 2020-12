Prima le auto e poi case svaligiate, pm chiedono giudizio immediato per due minori

Gela. Secondo gli investigatori, sarebbero loro gli autori di alcuni furti messi a segno in estate. Due minorenni avrebbero più volte preso di mira le auto parcheggiate nei pressi di lidi e accessi al mare. Secondo quanto ricostruito, rubavano le chiavi delle abitazioni, che i proprietari lasciavano all’interno delle vetture. Per loro, i pm della procura minorile di Caltanissetta hanno chiesto il giudizio immediato, ritenendo provati tutti i fatti. Nell’arco di poche ore, dopo aver colpito le auto e sapendo dell’assenza dei proprietari, si recavano nelle abitazioni per svaligiarle. Il gip, circa un mese fa, accolse la richiesta delle misure cautelari e i due vennero trasferiti in comunità.