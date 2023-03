Gela. Prima vittoria casalinga per il Melfa’s Gela basket, contro la VIS Reggio Calabria, penultima in classifica proprio davanti i gelesi. Il risultato è di 93-84. Primo tempo controllato dai calabresi, sempre in vantaggio sui biancorossi seppur di pochi punti.

Dal terzo quarto in poi cambia totalmente la situazione. I giocatori di coach Bernardo entrano in campo con più grinta e alla fine riescono anche a spuntarla, nonostante l’assenza del giovane Incremona. Si tratta della seconda vittoria in stagione per il Melfa’s, dopo la trasferta vinta contro il Mastria lo scorso febbraio.