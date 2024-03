Primi segnali al “Presti”, il Gela calcio ha effettuato una pulizia generale dell’impianto

Gela. Una prima pulizia dello stadio “Presti” condotta dalla società Gela calcio. È stato attuato uno dei punti di un accordo concluso di recente dall’amministrazione comunale e dalle società sportive che usufruiscono dell’impianto. “Questa mattina, anche a seguito dell’accordo stretto durante l’ultima riunione in Comune, la società calcistica Gela calcio del presidente Marco scerra ha ripulito, dopo averlo utilizzato, tutto lo stadio e i servizi annessi al campo di gioco – dice l’assessore allo sport Salvatore Incardona –

esprimiamo il più sentito ringraziamento al Gela calcio per il bell’esempio dato non solo alle altre società calcistiche ma anche a tutti i tifosi e all’intera comunità. Questo importante segnale testimonia sinergia, attenzione e rispetto per le strutture sportive che vengono utilizzate tutti i giorni. Un segno di grande sensibilità mostrata dalla società che ha dato seguito agli accordi presi a Palazzo di Città”.