Primo brindisi per il Melfa’s Basket, a Milazzo finisce 84-80

Gela. Buona la prima per il Melfa’s Gela Basket. La squadra di coach Salvatore Bernardo vince contro la Svincolati Academy sul campo del Milazzo con un risultato di 84-80. A guidare i gelesi il playmaker Salvo Longo con 21 punti, accompagnato dal centro Luigi Dispinzeri con 19. 40 punti combinati tra i due e già un sorriso per la squadra di coach Bernardo, che resiste ai 21 di Joseph e ai 18 di Giambo’ in maniera perfetta.

I biancazzurri fanno tutto nell’ultimo quarto, presentandosi con 7 lunghezze in meno e segnando la bellezza di 26 punti in un unico quarto contro i 15 dei padroni di casa. Segni di riscatto per la squadra gelese, che inizia nel migliore dei modi il campionato mettendosi alle spalle le delusioni della scorsa stagione.