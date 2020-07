Progetti tagliati, Udc con Turano e Musumeci: “Grillini e dem chiedano scusa a città”

Gela. A differenza di quanto accaduto in precedenti occasioni, ieri non c’erano rappresentanti locali dell’Udc insieme al sindaco Lucio Greco, che ha avuto un colloquio direttamente in Regione con il presidente Nello Musumeci e con l’assessore centrista Mimmo Turano, riferimento principale dell’Udc locale. Sui progetti il governo regionale ha rilasciato le solite dichiarazioni, “dateci quelli esecutivi e cantierabili e ve li finanziamo”, questa la sintesi. Bisognerà verificare però se i 33 milioni di euro del “Patto per il Sud” e i 5 milioni appena definanziati, rispunteranno da altri capitoli. A Greco, Musumeci e Turano hanno dato risposta affermativa. “Le parole del presidente della Regione e del sindaco in ordine alla situazione dei fondi del “Patto per il Sud”, nonché dell’imminente finanziamento dei tre progetti previsti nella famosa delibera del novembre di un anno fa, presentati negli ultimi mesi dal Comune – dice il consigliere comunale Udc Salvatore Incardona – sono segno tangibile che né l’Udc locale né tantomeno l’assessore Mimmo Turano promettevano un libro dei sogni, dichiarando il falso. In linea con quanto già da noi evidenziato, anche il presidente della Regione, in un’ottica di collaborazione istituzionale, rafforzata con l’ingresso in giunta e nella maggioranza dell’Udc, ha dichiarato che tutti i progetti che il Comune presenterà in maniera cantierabile, verranno finanziati. Non vogliamo medaglie o applausi scroscianti, perché abbiamo fatto soltanto quello che dovevamo fare per Gela e per responsabilità nei confronti dei cittadini”. Incardona e i centristi, decisamente vicini a Greco in questa fase, sembrano voler rispondere alle bordate in questi mesi arrivate, soprattutto dagli alleati.