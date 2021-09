Progetto beneficienza per l’ospedale, accuse sui social: assoluzione in appello

Gela. La contesa maturò a seguito di un progetto di beneficienza che fu predisposto in favore dell’ospedale “Vittorio Emanuele”. Furono tante le polemiche sulla sorte di alcune somme di denaro. I giudici della Corte d’appello di Caltanissetta hanno assolto Florinda Vicari, responsabile di un’importante società di eventi. In primo grado, era stata condannata ad otto mesi di detenzione, per diffamazione. In base alle accuse, attraverso il social facebook, aveva pubblicato un commento molto pesante sulla condotta di una delle partner del progetto, la fotografa Sonia Aloisi, che denunciò i fatti, costituendosi parte civile. Le venivano attribuite condotte poco trasparenti. I giudici di appello hanno rivisto la decisione di primo grado, assolvendo Vicari. La difesa, sostenuta dall’avvocato Davide Limoncello, ha ribadito che quel commento traeva spunto da fatti concretamente verificatisi, citando anche una precedente pronuncia, sempre sulla stessa vicenda.