“Progetto esecutivo per Una via tre piazze”, FI: “Obiettivo importante”

Gela. Il progetto “Una via tre piazze” è esecutivo. La notizia, nelle ultime ore, è arrivata dagli uffici palermitani. Il tema, tra le altre cose, era stato valutato anche la scorsa settimana dall’amministrazione comunale. Potrebbe essere un passaggio decisivo per arrivare ai lavori. Era tra quei progetti a forte rischio, perché inizialmente interessato dai tagli imposti dalla Regione nel programma di finanziamento del “Patto per il Sud”. “Come gruppo di Forza Italia – dice il neo capogruppo Rosario Trainito – siamo molto soddisfatti. E’ stato importante il lavoro svolto dal deputato regionale Michele Mancuso, anche all’indomani del definanziamento. Ci siamo attivati per il recupero dei fondi e ora il progetto esecutivo dimostra forte interesse per la città e verso il territorio”. Ieri, Trainito e l’altro consigliere forzista Carlo Romano erano a Palermo, per incontrare il presidente Ars Gianfranco Miccichè.